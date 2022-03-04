Париж, , 13:35 — REGNUM Согласно последнему опросу BVA, президент Франции Эммануэль Макрон, который недавно официально выдвинул свою кандидатуру на выборах, опережает своих оппонентов, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Получив 29% голосов, институт отмечает, что электоральная база действующего главы государства расширяется.

Согласно предварительным голосам, три кандидата в президенты Франции стали еще больше отдаляться от уходящего президента. Таким образом, с 16% (-1,5) Марин Ле Пен остается основным конкурентом Макрона на выборах, опережая Валери Пекресс (-0,5) и Эрика Земмура (-1,5), которые получили 13% голосов.

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