Париж, 4 марта, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Согласно последнему опросу BVA, президент Франции Эммануэль Макрон, который недавно официально выдвинул свою кандидатуру на выборах, опережает своих оппонентов, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Получив 29% голосов, институт отмечает, что электоральная база действующего главы государства расширяется.

Согласно предварительным голосам, три кандидата в президенты Франции стали еще больше отдаляться от уходящего президента. Таким образом, с 16% (-1,5) Марин Ле Пен остается основным конкурентом Макрона на выборах, опережая Валери Пекресс (-0,5) и Эрика Земмура (-1,5), которые получили 13% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько российских рестораторов во Франции стали жертвами анонимных угроз.