* Талибы — запрещённая в России организация

Асадабад, Афганистан, 4 марта, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Около полудня 3 марта боевики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли огонь по свадебному кортежу в уезде Шайгал афганской провинции Кунар. В результате стрельбы погиб один молодой человек, ещё несколько получили ранения. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

isafmedia Талибы (запрещенная в РФ организация)

Местные источники подтвердили инцидент, заявив, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли огонь из-за громкой музыки, звучавшей из автомобилей.

Это не первый случай, когда радикалы обстреливают автомобили. Ранее на блокпосту в Кабуле талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит врач.