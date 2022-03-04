Пенза, , 13:46 — REGNUM Жёлтый уровень погодной опасности прогнозируется на территории Пензенской области 5 марта. Региональные метеослужбы предупреждают о сильном снеге и ветре порывами до 20 метров в секунду.

Снег в городе Дарья Драй © ИА REGNUM

Ночью 5 марта в Пензенской области ожидается сильный снег, порывы восточного ветра 15−20 м/с, днем по всей территории области — порывы северного ветра до 20 м/с. В течение суток пройдет мокрый снег, местами сильный. Температура воздуха в течение дня составит —1…—6 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 5 марта местами ожидается сильный снег, мокрый снег, гололёд, снежные заносы. Днём также прогнозируется усиление северного ветра отдельными порывами 15 — 20 метров в секунду. На дорогах — гололедица.

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