Уфа, 4 марта, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Директора управляющей компании оштрафовали за ненадлежащее обслуживание многоквартирных домов в Башкирии. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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Сообщается, что сотрудники надзорного ведомства г. Стерлитамака провели проверку исполнения жилищно-коммунального законодательства ООО «УК «Правосудие».

В результате в двух многоквартирных домах по ул. Уфимской было выявлено отслоение штукатурки цоколя по периметру дома, гидроизоляции над входными дверьми в подъездах, а также наличие плесени, сырости в подвальном помещении и частичное отсутствие шифера на кровле.

По итогам проверки директор компании был оштрафован на 50 тысяч рублей.

Помимо этого, в адрес руководителя организации было внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, а должностное лицо наказано в дисциплинарном порядке.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе суммы за отопление за февраль месяц будут ниже в среднем на 18%, чем в январе.