Уэст-Йоркшир, , 13:36 — REGNUM В Западном Йоркшире (Великобритания) загорелось здание фабрики Dalton Mills. Об этом 4 марта пишет Variety.

Пожар

Как отмечает СМИ, помещения фабрики использовались для съёмок сериалов «Аббатство Даунтон» и «Острые козырьки». Исполнительный директор студии Screen Yorkshire Ричард Найт назвал инцидент «печальной потерей для киноиндустрии Йоркшира».

Ранее Dalton Mills была крупнейшей текстильной фабрикой в Йоркшире, на которой работало более 2 тыс. рабочих. Она была построена Джозефом Крейвеном в 1869 году.

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