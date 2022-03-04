Астана, 4 марта, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Казахстан и Латвия договорились, что казахстанские грузы с территории России можно будет вывозить через латвийские порты. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба казахстанского правительства.

(сс) distel2610 Груз

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Сообщается, что прошла видеоконференция, в которой участвовали вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев и заместитель госсекретаря министерства сообщения Латвии Улдис Рейманис. Также во встрече участвовали представители бизнеса.

«Вице-министр отметил о ситуации вокруг Российской Федерации и Украины, возникновении сложностей при транспортировке казахстанских грузов с портов РФ (гг. Санкт-Петербург, Новороссийск, Усть-Луга, Тамань)», — говорится в сообщении.

Камалиев сообщил, что в Бельгии, Германии, Нидерландах, Эстонии порты отказываются принимать грузы, которые транспортировались по российской территории.

Сообщается, что латвийская сторона представит свои порты Казахстану. Ожидается, что их пропускной способности будет достаточно.

Стоит отметить, ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что на иностранные компании, которые не хотят отказываться от отношений с Россией, давят их регуляторы.