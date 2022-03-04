Сеул, , 13:30 — REGNUM Правительство Южной Кореи приняло решение о продлении действия сниженных налогов на топливо. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра стратегии и финансов Хон Нам Ги.

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Данное заявление он сделал 4 марта в ходе совещания по инфляции.

Представитель министерства отметил, что решение о продлении мер связано с опасениями по поводу роста цен на энергоносители из-за ситуации на Украине.

Он также подчеркнул, что в случае увеличения экономической неопределенности из-за быстрого роста мировых цен на нефть, правительство может рассмотреть вопрос о расширении масштабов данной меры.

Напомним, что в ноябре 2021 года власти Южной Кореи временно снизили налог на топливо, чтобы сдержать рост цен из-за повышения стоимости нефти на международном рынке. В результате налог на бензин, дизельное топливо и СПГ был снижен на 20%. Срок действия данной меры истекает в конце июле 2022 года.