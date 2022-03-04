Сочи, Краснодарский край, 4 марта 2022, 13:29 — REGNUM Крупная нештатная ситуация произошла на сетях водоснабжения в посёлке Дагомыс Сочи 4 марта, об этом сообщает пресс-служба городского водоканала.
Утечка привела к локальному подтопления территории. На месте работает аварийная бригада. Как пояснили специалисты, для устранения аварии придётся перекрыть значительную часть трубопроводов от централизованного водоснабжения и опустошить систему. Сложности рельефа местности исключают применение тяжелой спецтехники.
Устранить аварию специалисты намерены до 20:00 4 марта.