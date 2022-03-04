Сочи, Краснодарский край, 4 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Крупная нештатная ситуация произошла на сетях водоснабжения в посёлке Дагомыс Сочи 4 марта, об этом сообщает пресс-служба городского водоканала.

Капля воды

«По улице Декабристов, произошла подвижка грунта, которая вызвала разрушающее давление на пролегающие подземные коммуникации. В результате на участке магистрального водовода произошел порыв», — говорится в сообщении.

Утечка привела к локальному подтопления территории. На месте работает аварийная бригада. Как пояснили специалисты, для устранения аварии придётся перекрыть значительную часть трубопроводов от централизованного водоснабжения и опустошить систему. Сложности рельефа местности исключают применение тяжелой спецтехники.

«В связи с этим перебои с питьевой водой могут испытывать более 10 тысяч жителей, проживающих в поселках Лоо, Сергей-Поле и Дагомыс, а также по улицам 72 км 73 км и в микрорайоне Шаумяновка», — уточнили в водоканале.

Устранить аварию специалисты намерены до 20:00 4 марта.