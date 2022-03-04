Минск, 4 марта 2022, 13:29 — REGNUM Западные страны хотят затяжного конфликта на Украине, чтобы «утопить» в нем Россию и Белоруссию. Об этом 4 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что западные страны пытаются использовать Украину как способ давления на Россию, чтобы не позволить ей проводить самостоятельную политику.
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