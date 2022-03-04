Мурманск, , 13:29 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области выявили 498 носителей коронавируса, 22 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По данным штаба, за сутки в медучреждениях региона скончались четыре ковид-пациента, всего с начала пандемии — 3122.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус подтвердился у 89 174 человек, 776 ковид-пациентов скончались.