Таллин, , 13:29 — REGNUM Вопросы безопасности украинских АЭС вышли на первое место после начала операции РФ в этой стране. Об этом эстонский специалист по атомной энергетике, доктор наук, соучредитель фирмы по строительству в Эстонии мини-АЭС Fermi Energia Каспар Кеэп сообщил местному порталу вещания гостелерадио ERR.

На АЭС

Он напомнил, что в рамках государственной программы СССР, начатой в 1970-е годы, на советской Украине было построено 19 ядерных реакторов. Первые из них относились к серии РБМК и использовались на электростанции в Чернобыле.

После катастрофы в четвертом реакторе Чернобыльской АЭС в 1986 году было начато их постепенное закрытие. К 2000 году все такие реакторы прекратили работу, топливо из них удалили и разместили в расположенном поблизости хранилище, где оно охлаждается последние 20 лет.

Соответственно, с точки зрения радиационной опасности в Чернобыле есть два аспекта: попавший в почву после аварии радиоактивный материал и хранилище отработанного топлива.

И российская, и украинская сторона подтвердили, что Чернобыльская АЭС перешла под контроль российских вооруженных сил.