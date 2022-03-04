Москва, , 13:27 — REGNUM Отдельные сигналы о задержках с поставками лекарств поступают в российский Минздрав. Проблемы связаны с логистикой, сообщил замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко 4 марта на заседании комитета Совфеда по социальной политике.

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По его словам, задержки поставок вызваны не отказами заводов, а проблемами с транспортом и логистикой. Из-за этого могут увеличиться сроки и стоимость доставки.

Для рада препаратов настоящее время созданы запасы, добавил Фисенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что производство лекарств, не имеющих аналогов в России, получит поддержку.

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