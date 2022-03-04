Будапешт, , 13:26 — REGNUM Антироссийские санкции западных стран являются обоюдоострым оружием, так как после их введения в Европе вырастут цены на энергоносители и инфляция. Об этом 4 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Виктор Орбан Európa Pont

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«Запад ввел против России санкции, а мы часть Запада. Во время войны самое важное — это единство. Но санкции — это обоюдоострое оружие, и мы скоро за это заплатим», — сказал он.

Также Орбан добавил, что венгерское правительство в настоящее время работает над тем, чтобы минимизировать ущерб от этих санкций и уточнил, что непосредственным экономическим ударом по Европе стало закрытие Сбербанка в Австрии и Венгрии, так как в результате этого деньги потеряли и предприятия, и люди.

«Вторая проблема — это цены на газ. Из-за санкций цена на энергию во всей Европе выросла на 50−60%. Третья проблема — то, что рост цен на энергию в Европе ведет к росту инфляции… сейчас из-за санкций большая угроза высокой инфляции», — отметил премьер-министр Венгрии.

Кроме того, Орбан указал на то, что половина роста уровня инфляции в Европе вызвана ростом цен на энергоносители и она (инфляция), по его мнению, будет увеличиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта вице-президент Федерации журналистов Перу Рикардо Санчес заявил, что запрет на вещание RT и Sputnik, принимаемый все большим количеством стран, нарушает свободу слова и информации.