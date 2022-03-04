Вашингтон, 4 марта, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Американские рэп-исполнители Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) и Lil Wayne (Дуэйн Майкл Картер-младший) выпустили совместную песню Ay! Премьера работы состоялась во всех стриминговых сервисах 4 марта.

NME Machine Gun Kelly

В работе музыканты поют о собственном успехе и нетрезвом образе жизни. Позднее сингл был дополнен видеоклипом.

Напомним, что 25 марта 2022 года Machine Gun Kelly планирует выпустить свой новый альбом. Пластинка под названием Mainstream Sellout станет шестым студийным проектом артиста.