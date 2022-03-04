Волгоград, 4 марта, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Два грузовых вагона сошли с рельс на железнодорожном пути, примыкающем к станции Волжский Приволжской железной дороги в Волгоградской области. Причиной происшествия стали сгнившие деревянные шпалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 марта в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Https://zmsut.sledcom.ru Сход грузовых вагонов

Группа из семи вагонов подавалась на фронт выгрузки 21 февраля. В результате выполнения маневровых работ был допущен сход двух вагонов по ходу движения состава. Техническая экспертиза показала, что причиной инцидента явилось уширение колеи вследствие «наличия кустовой гнилостности деревянных шпал». Сумму причинённого ущерба оценили в два миллиона рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.