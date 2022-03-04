Курск, 4 марта, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки были госпитализированы 117 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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4 марта зарегистрировано 653 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на восемь меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 106 тыс. 860 заражённых коронавирусом.

Выписан после выздоровления был 89 тыс. 961 пациент, в том числе 744 — за последние сутки.

Всего скончались 2300 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.