Новосибирск, , 13:25 — REGNUM В Новосибирске 6 и 7 марта в дневные часы ожидается значительное повышение температуры воздуха до + 3 °C, мокрый снег, метели, порывы ветра до 20 м/с. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Михаил Нестеров. Начало весны (Ранняя весна). 1905

Так, завтра, 5 марта, ночью в городе ожидается до — 11 °C, днём 2…-4 °С, ветер 4−9 м/с.

В воскресенье, 6 март, ночью будет −6…−8 °С с небольшим повышением к утру, днём +1…+3 °С, ветер ночью 5−10 м/с, днем 8−13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Днём мокрый снег, метель.

В понедельник, 7 марта, ночью прогнозируется −1…+1 °С, днём +1…+3 °С с небольшим понижением в течение дня, ветер ночью 8−13 м/с, местами порывы до 18 м/с, днём 10−15 м/с, местами порывы до 20 м/с, мокрый снег, метель.