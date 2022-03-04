* запрещённая в России организация

Москва, 4 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. «Голос Америки"* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

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Сайты изданий «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), Deutsche Welle и Meduza (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), а также их проекты попали под блокировку Роскомнадзора. Также заблокированы и сайты BBC, «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Это следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к ресурсам.

Как пояснили в Роскомнадзоре, причиной таких мер стало систематическое распространение фейков о проводимой Россией спецоперации на Украине.

«Основанием для ограничения доступа к указанным информационным ресурсам на территории РФ стало целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих лживую информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, её форме, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), количественных потерях Вооруженных сил РФ и жертвах среди мирного населения», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

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На основании требования Роскомнадзор ограничил доступ к ряду информационных ресурсов, принадлежащих иностранным СМИ, в том числе, признанным в России иностранными агентами, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепартаменте США заявили, что Кремль ограничивает свободу слова средств массовой информации для «сокрытия правды» о проводимой на Украине специальной военной операции.

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