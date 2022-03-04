Исламабад, , 13:24 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана Имран Хан проводят переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Туризм

Представители двух стран в ходе переговоров обсудили такое важное направление, как паломнический туризм.

«В целях системной организации паломничеств президент Узбекистана предложил создать совместную группу и открыть представительства министерств туризма двух странах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Мирзиёев считает, что «сегодняшний открытый и плодотворный диалог, подписанные документы откроют новые перспективы нашего стратегического партнерства».

»Самое главное, у нас — двух братьев — полное взаимопонимание. Для достижения поставленных сегодня больших целей наши правительства должны находиться в постоянном контакте», — сказал президент Узбекистана.