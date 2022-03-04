Липецк, , 13:22 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 73 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Тест на коронавирус Mzso.info

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4 марта выявлено 877 новых случаев заражения коронавирусом — на 52 больше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 130 тыс. 407 случаев заражения.

За весь период наблюдения 116 тыс. 712 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 1274 — за последние сутки.

За весь период скончались 3314 человек. Подтверждено девять новых летальных случаев за последние сутки.