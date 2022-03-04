Запорожье, Украина, , 13:22 — REGNUM Все системы безопасности шести реакторов на Запорожской АЭС не пострадали, выброса радиации не было. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Запорожская АЭС

«Важно сказать, что все системы безопасности шести реакторов на станции вообще не пострадали, не было выброса радиоактивного материала. Важно, что системы мониторинга радиационной обстановки полностью функционируют», — сказал он на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 марта украинские националисты попытались совершить чудовищную провокацию — спровоцировать огонь по Запорожской атомной электростанции (АЭС).

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