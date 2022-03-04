Запорожье, Украина, 4 марта 2022, 13:22 — REGNUM Все системы безопасности шести реакторов на Запорожской АЭС не пострадали, выброса радиации не было. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 марта украинские националисты попытались совершить чудовищную провокацию — спровоцировать огонь по Запорожской атомной электростанции (АЭС).
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