Лондон, 4 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Саманта Маркл, сводная сестра Меган Маркл, подала иск в суд против неё. Об этом 4 марта пишет TMZ.

Gg.govt.nz Меган Маркл

По словам Саманты Маркл, герцогиня Сассекская лгала в интервью журналистке Опре Уинфри о том, что она «единственный» ребёнок, а также о её взаимоотношениях с отцом и о взрослении в «бедности». Сводная сестра Меган Маркл утверждает, что их отец оплачивал обучение герцогини в «элитных и дорогих частных школах», а также её уроки танцев и актерского мастерства.

Добавим, что адвокат Меган Маркл Майкл Камп назвал иск «необоснованным и абсурдным». «Мы уделим ему минимально необходимое внимание, которого он заслуживает», — заявил он.