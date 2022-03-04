Казань, , 13:29 — REGNUM О несанкционированном складировании снега по улице Южно-Промышленная Приволжского района города Казани стало известно экологам. По результатам биотестирования проб снега определен 5 класс опасности, сообщает минэкологии РТ.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В адрес экологов поступило уведомление о незаконной свалке снега. Выехав по указанному адресу, факт природоохранного нарушения подтвердился. Общая площадь незаконной свалки составила 1,1 тыс. кв. метров. На месте были отобраны пробы снега. В анализах зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации по хлориду, сульфату и нефтепродуктам.

В отношении администрации Вахитовского и Приволжского районов города Казани составлен административный протокол по статье, предусматривающей штраф в размере от 100 тыс. до 250 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, Татария в 2022 году планирует принять участие в федеральном проекте — «Защита от негативного воздействия вод и обеспечения безопасности ГТС на территории России».

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