Кемерово, , 13:18 — REGNUM Кемеровский аэропорт им. А. А. Леонова сообщил о приостановке работы с картами привилегий. Сообщение было опубликовано в Instagram воздушной гавани.

Аэропорта им.Алексея Архиповича Леонова в Кемерове Администрация правительства Кемеровской области

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«Уважаемые пассажиры! По техническим причинам аэропорт Кемерова временно приостанавливает обслуживание по картам Priority Pass, Digital Membership Card, Lounge Club Card. Предлагаем воспользоваться услугами бизнес-зала по тарифу: взрослый — 2700 руб., дети от 2-х до 12 лет — 1350 руб., дети до 2-х лет — бесплатно», — уточнили в аэропорту.

Отмечается, что о возобновлении обслуживания сообщат дополнительно.