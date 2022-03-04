Рязань, , 13:21 — REGNUM Злокачественное новообразование языка удалили хирурги Рязанский онкологический диспансер. Врачи впервые выполнили подобную операцию с последующей пластикой органа, сообщили ИА REGNUM 4 марта в пресс-службе регионального минздрава.

Медицинская операция Yarregion.ru

Пациентка в возрасте 57 лет в ноябре 2021 года была направлена на обследование в диспансер по рекомендации врачей стоматологической поликлиники, где ранее наблюдалась. Специалисты отделения опухоли головы и шеи онкоцентра выявили у женщины злокачественное новообразование языка и приняли решение провести операцию, чтобы сохранить качество жизни пациентки.

«Пациентке было проведено хирургическое вмешательство — половинная резекция языка с пластикой удалённой части сосудистым лоскутом с предплечья с использованием операционного микроскопа. Данную операцию мы проводили впервые, операция прошла успешно, она стала возможна благодаря современному оборудованию», — рассказал заведующий отделения опухоли головы и шеи регионального онкоцентра Михаил Зайцев.

Женщина готовится к выписке, она в удовлетворительном состоянии, впоследствии будет наблюдаться в поликлиническом отделении рязанского онкоцентра.