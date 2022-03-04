Тула, 4 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Тульский госуниверситет временно освободил иностранных студентов от оплаты проживания в общежитиях, а также предоставил отсрочку оплаты обучения. Об этом сообщили в пресс-службе вуза по результатам встречи исполняющего обязанности проректора ТулГУ Олега Кравченко с иностранными студентами вуза 3 марта.

ИА REGNUM Студент

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

В вузе в настоящее время обучаются 1200 граждан из 70 иностранных государств. Сейчас многие из них оказались в сложном материальном положении из-за временных трудностей с переводом денежных средств из-за рубежа, в связи с чем руководство вуза приняло решение помочь им. Помимо освобождения от оплаты проживания в общежитии и отсрочки на оплату обучения, разрабатываются адресные меры поддержки.

Как отмечает ИА REGNUM, иностранные студенты по всей России оказались в сложной ситуации из-за санкций, введённых в отношении России, в финансовой и банковской сфере.