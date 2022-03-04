Москва, 4 марта, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, убирающий препятствия для инвестиций граждан в драгоценные металлы, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта. Закон вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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«Это еще один дополнительный вариант для сбережений», — отметил автор проекта закона депутат Госдумы Владислав Резник («Единая Россия»).

Освобождаются от НДС операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из хранилищ банков.

В соответствии с действующим законодательством, приобретение гражданами драгоценных металлов (за исключением монет) облагается НДС (20%), в том числе реализуемых банками в форме слитков при их изъятии из хранилища банка. Последующая обратная покупка организациями и банками у гражданина данных слитков осуществляется по рыночной цене без НДС.

По оценкам экспертов, потенциальный спрос со стороны граждан на драгоценные металлы в слитках составляет до 50 тонн в год (15% от производства).

Одновременно запрещается применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли — как при закупке металла, так и при реализации ювелирных изделий. Эти нормы вступят в силу с 1 января 2023 года.

«Зачем уничтожать ювелирный бизнес, который сидит на «упрощенке», — возмущен депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП).