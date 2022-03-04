Оренбург, , 13:16 — REGNUM На ранках строительства и дорожного хозяйства Оренбургской области выявлены признаки картельного сговора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФАС по региону.

Ремонт дороги City-yaroslavl.ru

В регионе пять компаний подозреваются в заключении и реализации картельного сговора в ходе нескольких закупок на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, уличного освещения, благоустройству городской среды и приобретение жилого помещения, которые проходили в 2020—2021 году.

По данным антимонопольной службы, ООО «СКС», ООО «Строймац», ООО «ВМ-Капитал», ООО «СтройГрупп», ООО «Оренстроймонтаж» приняли участие в девяти аукционах с общей начальной ценой контрактов 518 млн рублей. Возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Его рассмотрение назначено на 4 апреля.