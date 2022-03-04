Ульяновск, 4 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области спасатели предупредили об ухудшении погодных условий. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Марина Каширская ИА REGNUM Снег со льдом

В ведомстве отмечают, что ночью и днём 5 марта местами ожидается сильный снег, мокрый снег, гололёд, снежные заносы. Днём также прогнозируется усиление северного ветра отдельными порывами 15 — 20 метров в секунду. На дорогах — гололедица.

В связи с этим в Ульяновской области объявляется «жёлтый» уровень опасности (стихия потенциально опасна).

В Ульяновском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечают, что 5 — 6 марта регион будет находиться под влиянием южного циклона. 5 марта резко усилится северный ветер, 6 марта он ослабнет, но при этом похолодает.