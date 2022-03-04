Минск, 4 марта 2022, 13:14 — REGNUM Конфликт на Украине закончится, каким бы тяжелым он ни был, а санкционная война — надолго, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко добавил, что западные страны «уцепились железобетонно».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что западные страны пытаются использовать Украину как способ давления на Россию, чтобы не позволить ей проводить самостоятельную политику.
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