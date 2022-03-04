Минск, 4 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Конфликт на Украине закончится, каким бы тяжелым он ни был, а санкционная война — надолго, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Не думайте, что нынешняя гибридная война, которая давно развязана и идет против Беларуси, — это гораздо легче, чем ввязаться в какой-то конфликт в Украине. Конфликт на Украине, извините, сегодня начался, завтра закончится, каким бы тяжелым он ни был, а вот та гибридная война, которая развернута против Беларуси, особенно санкционная война в экономике и финансах, — это надолго», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Лукашенко добавил, что западные страны «уцепились железобетонно».

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что западные страны пытаются использовать Украину как способ давления на Россию, чтобы не позволить ей проводить самостоятельную политику.

Читайте также: Лавров объяснил, зачем Западу нужна Украина