Горно-Алтайск, , 13:13 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выздоровели 89 пациентов с COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, всего к настоящему времени коронавирус победили 26 007 жителей.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 32 328. За сутки выявлено 208 новых носителей коронавируса. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске и Майминском районе, где зарегистрировано 62 и 56 новых случая соответственно.

В ковидные стационары за сутки госпитализировано 26 больных. Таким образом, по состоянию на 4 марта, в стационарном режиме лечатся 345 ковид-пациентов.