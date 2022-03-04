Уфа, 4 марта, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Заместителем председателя Верховного суда Башкирии назначен Азат Гизатуллин. Соответствующий указ президента Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Сообщается, что Гизатуллин назначен на шестилетний срок полномочий.

В документе также указано, что председателем Мелеузовского районного суда назначена Светлана Барашихина, а заместителем председателя Кумертауского межрайонного суда назначен Фаргат Халитов.

Судьей Стерлитамакского городского суда назначена Гузэль Хабибуллина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, в Башкирии назначен замминистра экономразвития и инвестиционной политики региона.