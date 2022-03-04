Исламабад, , 13:12 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана Имран Хан проводят переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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«Обсуждены перспективы возобновления регулярных авиарейсов», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров представители двух стран также отметили, что развивается и взаимодействие между регионами двух стран.

«В частности, множество проектов совместно реализуются деловыми кругами Наманганской области Узбекистана и провинции Пенджаб. В ходе переговоров стороны согласились наладить аналогичное сотрудничество между Сурхандарьинской областью и провинцией Хайбер-Пахтунхва, другими регионами», — говорится в сообщении.