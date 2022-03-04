Тбилиси, , 13:13 — REGNUM Темпы инфляции в Грузии весной начнут снижаться, но останутся на достаточно высоком уровне. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба Национального банка.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«При прочих равных условиях, инфляция начнет постепенно снижаться с весны этого года и приблизится к целевому показателю к концу года», — говорится в сообщении.

По данным, Нацбанка, уровень инфляции будет снижаться постепенно. Пока этот показатель гораздо выше, чем 6%, заложенные в государственном бюджете на 2021 год.

Стоит отметить, что уровень инфляции в Грузии по итогам февраля 2022 года составил 13,7%. По итогам 2021 года этот показатель составил 14%. Больше всего дорожают продукты питания и услуги ЖКХ.

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