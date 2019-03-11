Вашингтон, 4 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Американская певица Зендея и рэпер Доминик Файк выпустили композицию Elliot's Song, являющуюся саундтреком ко второму сезону сериала «Эйфория». Публикация песни состоялась на всех музыкальных платформах 4 марта.

Скриншот видео на YouTube Зендея

Известно, что эта работа впервые прозвучала в заключительном эпизоде нового сезона проекта от лица персонажа Эллиота, роль которого исполнил сам Файк. Ожидается, что песня войдёт в будущий сборник саундтреков «Эйфории».

Ранее «Эйфория» была признана вторым самым популярным сериалом HBO. В среднем эпизоды нового сезона сериала смотрели 16,3 млн человек.