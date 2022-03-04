Мадрид, 4 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Почти 2% жилья, приобретённого иностранцами в Испании в 2021 году, было куплено гражданами России. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на данные Коллегии регистраторов собственности и торговли Испании.

(сс) Coolcaesar Пустая улица в период локдауна в Испании

Отмечается, что граждане РФ приобрели более 1280 объектов недвижимости, причем этот показатель снижается с 2012 года и, как ожидается, резко упадёт после начала спецоперации России в защиту ДНР и ЛНР.

Отмечается, что в течение 2021 года российские граждане покупали в среднем 3,5 дома в день, что составляет почти половину от 6,6 домов, которые российские граждане покупали каждый день в Испании в 2012 году (всего 3399 за весь год).