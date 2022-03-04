Лос-Анджелес, США, , 13:23 — REGNUM Актёры Мила Кунис и Эштон Кутчер запустили сбор средств для беженцев с Украины на краудфандинговой платформе GoFundMe. Об этом 4 марта пишет Page Six.

Мила Кунис и Эштон Катчер Кадр из видеообращения Милы Кунис и Эштона Катчера

Актёры планируют собрать в общей сложности $3 млн. Эти деньги будут отправлены площадке для размещения и поиска краткосрочной аренды жилья Airbnb, а также компании Flexports.

ИА REGNUM напоминает, что Мила Кунис — актриса, которая родилась на Украине, а в 1991 году в возрасте семи лет переехала в США. Она стала всемирно известна после выхода фильма «Чёрный лебедь» в 2010 году.

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