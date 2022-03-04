Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM С начала текущего года в Россию поступило более трёх миллионов тюльпанов. Об этом 4 марта сообщила заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Светлана Петрова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Тюльпаны Алексей Колчин © ИА REGNUM

Всего на территорию России с начала года привезли около 333 млн штук срезанных цветов. Горшечных цветов поступило 8 млн штук.

Тюльпаны являются самыми популярными во время международного женского дня, они занимают около 50% покупательского спроса. Кроме них популярными среди жителей России являются розы, хризантемы, гвоздики, лилии и орхидеи.

При этом ожидается повышение цен на цветы и букеты. В первую очередь это связано с санкциями и повышением стоимости авиаперевозок. Несмотря на то, что крупными поставщиками цветов являются Латвия, Литва, Словакия и Финляндия, цветы в Россию импортируются прежде всего из Голландии (тюльпаны и хризантемы) и Кении (розы).