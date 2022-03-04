Новосибирск, 4 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Новосибирским образовательным организациям поручили усилить внутренний контроль безопасности. Об этом было сказано на заседании оперштаба.

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Кроме того, заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов подчеркнул важность организации занятости детей во внеурочное время.

Администрациям школ также рекомендовано усилить меры по обеспечению безопасности работников и учащихся из-за возможного схода снежных масс с кровель и козырьков, провести инструктажи о безопасном поведении на улице.

Министерство образования области взяло на контроль ход работ по очистке кровель.