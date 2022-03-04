Санкт-Петербург, 4 марта, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить подростка, решившего покататься на автомобиле своих родителей без их ведома. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

(сс) Jace За рулем автомобиля

Погоня с применением табельного оружия началась 3 марта в Петербурге около полудня. У дома 79 по проспекту Большевиков в Санкт-Петербурге инспектор ДПС заметил подозрительную Kia Spectra и попытался ее остановить. Однако водитель просьбу остановиться у обочины проигнорировал и попытался скрыться, нарушая ПДД.

«В ходе погони на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке водитель Kia не реагировал и продолжал движение, создавая угрозу жизни и здоровью граждан», — заметили в полиции.

В результате в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленобласти инспектор ДПС прибегнул к табельному оружию и, после предупредительного выстрела в воздух, меткими попаданиями пробил оба задних колеса иномарки.

«В результате применения табельного оружия пострадавших нет. Автомобиль был остановлен, а водитель задержан. Нарушителем оказался 16-летний молодой человек», — рассказали в Главке.

Как выяснилось, юный водитель решил без ведома родителей покататься на их автомобиле, несмотря на то, что водительского удостоверения у него нет. Нарушителя доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности за целый ряд нарушений: по ч.1 ст. 12.12, ч.1 ст.12.7, ч. 1 ст.19.3. После чего молодого человека передали родителям.