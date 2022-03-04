Москва, , 13:07 — REGNUM Сотрудничество с российским фотографом Евгением Тумашовым из-за его гражданства досрочно прекратил Международный союз биатлонистов (IBU). Об этом 4 марта сообщает ТАСС.

Фотограф (сс) Meditations

Тумашов рассказал, что перед этапом Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти к нему подошёл начальник фотослужбы IBU Кристиан Манцони и сообщил, что IBU не хочет, чтобы он продолжал работать.

«Он объяснил это тем, что я русский, что это ради моей же безопасности, потому что отношение к русским на Кубке мира сейчас у многих очень плохое, и ради безопасности я должен был уехать», — сказал Тумашов.

Фотограф отметил, что не ожидал такого решения со стороны IBU.

«Такое ощущение, что люди вернулись в средневековье. Отношение как к евреям в предвоенное время или как к чернокожим в Америке в прошлом», — добавил он.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по освобождению Украины от фашистов, пришедших к власти в результате переворота в 2014 году и устроивших геноцид жителей Донбасса. Из-за этого в западных странах разразилась настоящая русофобская истерия.