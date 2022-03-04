Пермь, 4 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Начальником Главного управления МЧС России по Пермскому краю назначен полковник внутренней службы Александр Урусов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Orenburg-gov.ru Назначение

Урусов возглавил ГУ МЧС по Прикамью согласно президентскому указу от 3 марта. Стоит отметить, с 11 мая 2021 года Александр Урусов временно исполнял обязанности начальника пермского управления МЧС.

Добавим, Александр Урусов родился в 1977 году в Костромской области. С декабря 2019 по май 2021 года проходил службу должности в первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Пензенской области.