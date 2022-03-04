Исламабад, , 13:06 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана Имран Хан продолжили переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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В ходе переговоров сторонами подчеркнута необходимость совместной разработки программы промышленной кооперации, а также комплексной «дорожной карты» по расширению структуры товарооборота.

«Второе важное направление — укрепление сотрудничества между двумя странами в области мультимодальных транспортных, грузовых и авиаперевозок. На днях вступило в силу Соглашение о транзите и торговле, заложившее основу для регулярных грузовых перевозок», — говорится в сообщении.

Мирзиёев вновь отметил важность реализации проектов по развитию сотрудничества в транспортно-логистической сфере.

«Железная дорога «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» — это наше общее будущее. Когда строительство этого пути будет завершено, мы создадим самый близкий, дешевый и безопасный коридор, соединяющий Пакистан с Центральной Азией, а Узбекистан — с портами Карачи, Гвадар и Касим», — сказал президент.

Он подчеркнул, что «эта железная дорога полностью изменит облик наших регионов».