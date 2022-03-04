Москва, 4 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев убрал из своего описания в аккаунте в Instagram эмодзи с российским флагом. Ранее эмодзи с триколором присутствовал в описании аккаунта, сообщает ИА REGNUM.

si.robi Даниил Медведев

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До этого эмодзи с российским флагом фигурировал после слов «профессиональный теннисист». Все другие эмодзи и названия в описании аккаунта спортсмена остались.

Сам Медведев никак не прокомментировал данный поступок.