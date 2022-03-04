Москва, , 13:04 — REGNUM Натолкнувшись на сопротивление вблизи уровня $118 за баррель, нефть марки Brent перешла в режим локальной коррекции, которая остановилась в районе $110, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Нефтепровод

«В пятницу котировки продолжают испытывать некоторые трудности с возобновлением роста на фоне снижения активности покупателей.

Нефтяные быки поумерили пыл по мере приближения к отметке $120 в результате чего ралли сменилось частичной ликвидацией лонгов на уже почти десятилетних максимумах.

При этом рынок остается крепким, располагая потенциалом к дальнейшему росту на фоне дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины, которое влечет за собой бесконечный поток западных санкций.

К слову, эксперты банковского гиганта JPMorgan прогнозируют еще более агрессивное подорожание нефти из-за резкого сокращения предложения. В банке допускают подъем Brent до $185 к концу 2022 года в случае серьезных и длительных нарушений поставок энергоносителей из России.

Судя по тому, что трейдеры загнали баррель выше $100 и продолжают покупать, рынок солидарен с подобного рода прогнозами.

Значит нефть Brent будет пользоваться спросом на падениях и останется в русле восходящего тренда с перспективой обновления многолетних рекордов уже за пределами барьера $120», — считает эксперт.

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