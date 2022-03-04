Тюмень, 4 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Тюменские сельхозпроизводители подготовили к посевной кампании технику, топливо и семена. Об этом заявил директор департамента агропромышленного Владимир Чейметов.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области Посевная

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Готовность сельхозтехники составляет 92%. Сформирован запас дизельного топлива и горюче-смазочных материалов. Заключаются контракты на новые поставки, отметил Чейметов.

На данный момент запас минеральных удобрений составляет две трети от необходимого объёма. Кроме того, Тюменская область обеспечена необходимыми семенами и может предложить излишки другим регионам.

В целом, тюменские аграрии готовы выйти в поля, как позволит погода.