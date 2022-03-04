Пермь, , 13:02 — REGNUM В Пермском крае ожидается сильный ветер. Порывы могут достигнуть 17 метров в секунду. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Погода Hans

По данным гидрометцентра, 5−6 марта на территории Прикамья прогнозируется облачная погода, ночью небольшие и умеренные снегопады, изморозь. В ночное время будет дуть ветер северо-восточного направления силой до девяти метров в секунду, днем до 17 метров в секунду.

Напомним, в Прикамье в период с 6 по 11 марта существенно похолодает. Согласно метеопрогнозу, 8−9 марта ожидается без существенных осадков, в отдельных районах образуется изморозь. Столбик термометра ночью окажется на отметке −23…−18°С, при прояснениях до — 28 °C, днем температура воздуха составит −16…−10°С. Вторая неделя марта будет холоднее обычного на 6 — 10 °C.